مسؤولو ملعب مركب محمد الخامس يرفضون دخول سيارة محمود الخطيب والعامري فاروق

الشارقة - اميمة ياسر - رفض مسؤولو ملعب مركب محمد الخامس، دخول سيارة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والعامري فاروق إلى أرض الملعب، وذلك قبل انطلاق مباراة القلعة الحمراء أمام الوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب مسؤولو ملعب مركب محمد الخامس، عدم دخول السيارة التي يستقلها محمود الخطيب في طريقه إلى ملعب المباراة.

تعنت ضد مسؤولي الأهلي

وجاء ذلك خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، من أمام ملعب مركب محمد الخامس، أظهر تعنت مسؤولي الملعب في دخول سيارة الخطيب إلى الملعب.

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في البث المباشر: «رئيس النادي الأهلي ما بيقدرش يمشي، وأنتم لازم تحموه من أول خروجه من الفندق وحتى دخول الملعب».

أزمة بين حسام غالي ومسؤولي الملعب

واندلعت أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي أمن ملعب مركب محمد الخامس، وظهر ذلك خلال البث المباشر الذي بثته الصفحة الرسمية للنادي.



وتشاجر العديد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع مسؤولي الملعب؛ بسبب منعهم من دخول الملعب.

ورفض مسؤولو أمن ستاد ملعب مركب محمد الخامس، دخول أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل التعرف على هويتهم، مما أد غضب مسؤولي القلعة الحمراء.