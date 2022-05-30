خناقة بين حسام غالي ومسؤولي ملعب محمد الخامس.. وجمهور الوداد يقتحم مدرج مشجعي الأهلي.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - دخل حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مشاجرة مع أمن ستاد مركب محمد الخامس، قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بث مباشر، ظهر فيه حدوث أزمة بين مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتحديد مع حسام غالي، مع أمن الاستاد بسبب الدخول إلى الملعب.

كما تداول بعض من جمهور الأهلي الموجود في استاد محمد الخامس مقطع فيديو يظهر من خلاله سماح المسؤولين عن تنظيم المباراة لبعض جمهور الوداد بدخول مدرج جمهور الأهلي بعد امتلاء الأماكن الخاصة بجماهير الوداد.

غضب واستياء جماهير القلعة الحمراء المتواجدة في استاد مركب محمد الخامس

وحرص أحد مشجعي الأهلي على تصوير مشجعي الوداد خلال دخول مدرج الأهلي وسط سماح المنظمين لهم، وهو ما اثار غضب واستياء جماهير القلعة الحمراء المتواجدة في مركب محمد الخامس.

تخصيص بوابتي «5» و«7» لدخول جماهير الأهلي

وكانت إدارة بعثة الأهلي، حرصت على التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب، في التواصل مع مسؤولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تخصيص بوابتي «5» و«7» المنفصلتين لدخول جماهير الأهلي.

كما نجحت إدارة البعثة في تخصيص مدرجات «سيكشن 13 و15» ليكونا أماكن محددة ومنفصلة لجماهير القلعة الحمراء.

الخطيب يبلغ السفير المصري في المغرب بتطورات نهائي إفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي أجرى اتصالًا هاتفيًا بالسفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمملكة المغربية، أبلغه فيه بكافة تطورات الموقف في مركب محمد الخامس الذي يستضيف نهائي دوري الأبطال أمام فريق الوداد المغربي، الذي ينطلق في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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