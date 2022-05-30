«كاف» يصالح جماهير الاهلى قبل مواجهة الوداد بنهائى إفريقيا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت صفحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فيديو لجمهور الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا مساء اليوم.

وجاء فى الفيديو الذى تم نشره على صفحة الكاف الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر لقطات لمباريات الأهلى خلال البطولة الافريقيه يتخللها نصائح الجماهير للمارد الاحمر قبل النهائى وعلق الكاف:"دائمًا مع الأهلي في كل مكان"

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لحل مع اللجنة المنظمة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، الذى يجمع الأهلي مع الوداد المغربي مساء اليوم، بتركيب "البانرات" الخاصة بجمهور الأهلي فى المكان المخصص للجماهير المصرية الموجودة فى المغرب داخل مدرجات استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونجحت إدارة بعثة الأهلي، بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب، فى التواصل مع مسئولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة، فى تخصيص بوابتي «5» و«7» منفصلتين لدخول جماهير الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.