عاجل.. إصابة طبيب منتخب مصر بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من انطلاق معسكر الفراعنة المقام بأحد فنادق التجمع الخامس.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو المنتخب لمسحه طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن طبيب المنتخب لم يحضر الي معسكر المنتخب نظراً لاصابتة بفيروس كورونا.

ويخوض المنتخب أول حصة تدريبية تحت قيادة إيهاب جلال في السابعة والنصف من مساء اليوم علي ملعب الدفاع الجوي ، وسيكون المرات مفتوحا أمام المصورين والقنوات الفضائية ، وذلك بغرض التصوير فقط.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، علي القائمة النهائية للفراعنة للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراتي غينيا وإثيوبيا في مستهل مشوار المنتخب بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وضمت قائمة منتخب مصر 21 لاعباً هم : محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد، و محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وأحمد فتوح ، و محمد النني وإمام عاشور وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود تريزيجية واحمد السيد زيزو ومحمد ابراهيم ، و محمد صلاح وعمر مرموش واحمد عاطف ومصطفى محمد.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني علي ضم عدد من لاعبي الأهلي عقب لقاء الأحمر أمام الوداد المغربي.

و يستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل ، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً في مدينة سول حال توقيع عقود الاتفاق رسمياً.

وينطلق معسكر الفراعنة اليوم الإثنين بأحد فنادق القاهرة حتي خوض مباراة غينيا علي استاد القاهرة الدولي، ثم السفر الي مالاوي صباح يوم السابع من يونيو المقبل لملاقاة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر ، قبل التوجه إلي سول لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً حال الإتفاق رسمياً.

ويغيب لاعبو الأهلي عن انطلاق معسكر المنتخب اليوم ، علي أن ينضموا للمعسكر في اليوم التالي لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام في الدار البيضاء بين الأهلي حامل اللقب والوداد المغربي المقرر لها اليوم الإثنين 30 مايو.

كما يغيب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن انطلاق معسكر الفراعنة.

ويصل محمد صلاح الي القاهرة مساء اليوم او في ساعة مبكرة من صباح الغد ، علي أن ينضم للمعسكر غداً الثلاثاء أو بعد غدا الأربعاء وفقا لرؤية الجهاز الفني حال منح اللاعب مزيداً من الراحة السلبية بعد خوضه مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت الماضي.