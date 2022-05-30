شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزهور يتوج بكأس الدوري الممتاز "ب" ويصعد للعب مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزهور بكأس المركز الأول فى الدوري الممتاز "ب"، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق دسوق بنتيجة 104 - 61، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى الدورة المجمعة الأخيرة باستاد القاهرة.

واختتم فريق السلة بنادي الزهور الدورة المجمعة للدوري الممتاز "ب" في المركز الأول برصيد 18 نقطة متفوقًا على دسوق الذي حل في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما جاء الشرقية للدخان في المركز الثالث والترام في المركز الرابع.

ويقود سلة الزهور خالد حسين رئيس الجهاز، وسيد مصطفى المدير الفني للفريق الأول، والمدربان ممدوح إبراهيم وكريم متولي، الدكتور أحمد ابو زيد طبيب الفريق فيما يشرف على الفريق منسقي لجنة الرياضة وهم علي عادل أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد مطيع ومحمد عبد السلام وياسر حفني، بالإضافة إلى أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي بالنادي.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: مصطفى أشرف كابتن الفريق، ومروان محمد ضيف، وكريم حسن، ويوسف حسام، ومحمد صلاح، وعمرو أسامة، ومؤمن موسى، وعبد الرحمن حسام (بودي)، وإيهاب فتحي، ومهند وائل، ومصطفى حرفوش، وخالد العرابي، وكريم هنيدي، وعبد الرحمن أحمد (بودي)، ومحمد ممدوح.