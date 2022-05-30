شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام الوداد فى نهائي أفريقيا .. بيرسي تاو يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

وأنهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق المحاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة البعثة بالمغرب قبل التحرك لخوض مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني خلال المحاضرة على العديد من التعليمات الفنية والمهام المكلف بها اللاعبون، وفقًا لخطة المباراة والتشكيل الذي يخوض به الأهلي مواجهة الوداد.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد صباح أمس، الأحد، وانتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة، وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلًّا من المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.

وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني، بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢٠١٧ التي أقيمت في المغرب، وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلًا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي «ناحية اليمين»، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلًا خاصًّا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدًا عن جماهير وفريق الوداد؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

كما أكد مسؤولو «كاف» لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الـ«var» أثناء اللقاء دون توقف، كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.