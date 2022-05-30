شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن اللقب الأفريقى الـ25 لملاحقة الريال فى قائمة الأكثر تتويجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث عن المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وحصد الأهلي خلال العامين الأخيرين لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما فى السوبر الأفريقي، وحال فوزه على الوداد المغربى سيرفع ألقابه الأفريقية لـ25 ويصبح من حقه وقتها خوض مباراة السوبر الأفريقى، وحال فوزه أيضاً سيصل لـ 26 لقباً قارياً.