شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن اللقب الأفريقى الـ25 لملاحقة الريال فى قائمة الأكثر تتويجاً والان مع تفاصيل الخبر
ويبحث عن المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وحصد الأهلي خلال العامين الأخيرين لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما فى السوبر الأفريقي، وحال فوزه على الوداد المغربى سيرفع ألقابه الأفريقية لـ25 ويصبح من حقه وقتها خوض مباراة السوبر الأفريقى، وحال فوزه أيضاً سيصل لـ 26 لقباً قارياً.
ويتصدر ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية عالميا فى الوقت الحالى برصيد 27 بطولة، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا بالنسخة الأخيرة على حساب ليفربول الانجليزى بهدف دون رد، وسيكون الميرينجي أمام فرصة جديدة لتعزيز رصيده إلى 28 بطولة إذا فاز في السوبر الأوروبي على أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.