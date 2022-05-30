شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الوداد .. هدف يفصل محمد شريف عن عرش هدافى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع محمد شريف مهاجم فريقه طالبه خلالها بعدم وضع أى ضغوط عليه خلال المباريات، مع ضرورة اللعب بأسلوبه المعتاد، لاسيما بعد إهدار اللاعب فرصاً سهلة فى المباريات الأخيرة.

وعاتب المدرب الجنوب أفريقي محمد شريف بسبب تسرعه فى التصرف بالكرة، وطالبه بضرورة التحلي بالهدوء، خاصة أنه من نوعية المهاجمين الكبار الذين يجيدون الوصول لشباك المنافس من أقصر الطرق.

وأكد موسيماني لشريف أنه لاعب مهم فى الفريق، والجميع يعقد عليه آمالا كبيرة فى مباراة الوداد المغربى الليلة بحثاً عن التتويج الأفريقى الثالث على التوالى.

وأوضح المدير الفني للأهلي، خلال جلسته مع شريف، أنه لا يجب أن يتسرع فى تسجيل الأهداف، وطالبه بالتحلي بالهدوء والصبر، فقط كل ما عليه بذل أقصى مجهود ممكن دون وضع أى ضغوط على عاتقه.

واقتحم محمد شريف، مهاجم النادى الاهلى، قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ النادي الأهلي بالبطولات الأفريقية، بعد تسجيله هدفاً فى شباك وفاق سطيف الجزائرى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ليتأهل المارد الأحمر لنهائى دوري أبطال أفريقيا ويضرب موعداً مع الوداد المغربى.

قائمة هدافي الأهلي فى أفريقيا

ويتصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائمة الهدافين قاريًّا برصيد 37 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني، وحل عماد متعب ثالثًا بـ28 هدفًا، يليه وليد سليمان برصيد 20 هدفًا.

ويحتل الأنجولي أمادو فلافيو المركز الخامس فى القائمة برصيد 18 هدفًا، ثم محمد بركات، وبفارق هدف عن حسام حسن، ثم أيمن شوقى بـ15 هدفًا.

محمد شريف يعادل رقم مارادونا النيل ووليد أزارو ويقترب من الحاوى

وعادل شريف رقم الثنائي طاهر أبو زيد والمغربي وليد أزارو فى قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي قاريا، برصيد 13 هدفا، وبات اللاعب على بعد 7 أهداف من وليد سليمان، الهداف التاريخي للجيل الحالي في أفريقيا.

شريف يبحث عن لقب هداف أفريقيا

ورفع شريف رصيده التهديفي إلى 6 أهداف فى البطولة ليرتقي للمركز الثاني فى صدارة الهدافين، خلف تياجو أزولا مهاجم بيترو أتلتيكو الأنجولي الذى سجل 7 أهداف، ومتساويا مع رياض بن عيادة لاعب وفاق سطيف.

وسيكون أمام شريف الفرصة لخطف جائزة هداف البطولة حال تسجيله هدفا فى المباراة النهائية من البطولة أمام الوداد، خاصة أنه الوحيد المستمر بعد خروج الوفاق وبترو أتلتيكو من المنافسة.

وسجل محمد شريف 6 أهداف فى دوري أبطال أفريقيا فى مرمى كل من جيندارميري ناشونال النيجري (هدف)، والمريخ السوداني (3 أهداف) ووفاق سطيف هدفين.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

لعب محمد شريف 31 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 11 هدفا وصنع ثلاثة، وإجمالا شارك محمد شريف مع الأهلى فى 91 مباراة بكل البطولات بإجمالى 5460 دقيقة لعب سجل خلالها 42 هدفاً وصنع 11، وتلقى خمسة كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر بجانب لقب لدوري الأبطال الأفريقى ومثله للسوبر الأفريقى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.