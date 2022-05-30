شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الجونة ودياً 6 يونيو استعداداً لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب مواليد 2003، تحت قيادة مدربه محمود جابر المدير الفني، مباراة ودية مع الفريق الأول للجونة مساء 6 يونيو المقبل على ملعب دار حرس الحدود استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم افريقيا للشباب.

وحصل منتخب الشباب على راحة لمدة 24 ساعة، اليوم الاثنين، بعد معسكر مفتوح استمر ثمانية أيام تخلله مباراة ودية مع وادي دجلة، على أن يعود الفريق التجمع غدا الثلاثاء.

وفاز منتخب مصر مواليد 2003، على وادي دجلة بهدف نظيف، سجله اللاعب محيي جمعة في الدقيقة 30 من عمر المباراة الودية التي جرت السبت الماضي، على هامش المعسكر المفتوح للفراعنة الصغار بأحد فنادق القاهرة والذي يستمر حتى يوم 30 مايو الجارى.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني، مكون من: محمود جابر مديرا فنيا ، وكرم مرسي مدربا عاما، حمدي حمدان مدربا مساعدا، إيهاب جلال مدربا لحراس مرمى، الدكتور ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.