شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يهدد مهاجمى الزمالك بــ أشرف بن شرقى بعد التألق أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاعتماد على المغربى أشرف بن شرقى فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، فى حال استمرار هبوط مستوى المهاجمين سيف الدين الجزيرى وعمر السعيد.

ودفع فيريرا بأشرف بن شرقى فى قيادة هجوم الزمالك خلال مواجهة الإسماعليى الأخيرة، ونجح اللاعب فى خلق خطورة على مرمى الدراويش، ليستقر المدرب على الاعتماد على بن شرقى فى الهجوم.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.