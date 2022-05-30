شكرا لقرائتكم خبر عن من الأبراج لموسيمانى "الأسد": لا تضيع الفرصة والحلم سيتحول إلى واقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، لمواجهة مصيرية أمام الوداد المغربى فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب فى التاسعة مساء اليوم.

ويدخل الجنوب أفريقي موسيمانى المدير الفنى للأهلى المباراة بهدف تحقيق اللقب الأفريقي الثالث فى مسيرته مع القلعة الحمراء، والرابع فى مشواره التدريبى، حيث سبق وحقق اللقب مرتين مع الأحمر ومرة مع جنوب أفريقيا.

موسيمانى من مواليد برج الأسد، فهو من ولد 26 يونيو عام 1964، وتطلب الأبراج من موسيمانى استغلال الفرص وعدم إضاعتها لتحقيق أحلامه.

تقول الأبراج لموسيمانى مواليد برج الأسد، "حاول أن لا تضيع الفرصة مهما كانت الظروف من حولك، تعرف اليوم كيف تقوم بتحويل الأحلام لواقع ملموس".

من ناحية أخرى، كشفت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك عن رسالة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للاعبى الفريق قبل ساعات من خوض نهائى دوري الأبطال الأفريقى، وقال موسيمانى، "أثق فى فريقى.. وجمهور الأهلى يثق فيه أيضاً.. رأيتهم كيف ينهضون فى المواقف الصعبة، لذا أنا أثق بهم".