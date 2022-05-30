شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الاخبار الرياضية الهامة ،منها إعلان قائمة المنتخب في المعسكر استعداد لتصفيات أمم أفريقيا ، و انتظار الزمالك رد طارق حامد على تجديد عقده مع الفريق.

الزمالك ينتظر القرار الأخير من طارق حامد بشأن تجديد العقد

تنتظر إدارة نادى الزمالك القرار الأخير من طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بشأن تجديد تعاقده، حيث أبدت إدارة القلعة البيضاء موافقتها على التجديد للاعب فى حال الموافقة على العرض المقدم دون أى مبالغة فى الطلبات المادية، خاصة أن الزمالك رفض أسلوب "لى الذراع" الذى سبق واتبعه بعض اللاعبين، وأكد أن التجديد سيكون وفق الشروط التى يتم تحديدها من قبل الإدارة والتي تضعها بناءً على التقييم وما يقدمه اللاعب من خدمات للفريق.

4 ممنوعات لنجوم الأهلى فى موقعة الوداد المغربى بفرمان موسيمانى

وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التأثر بالضغوط الجماهيرية فى أرض الملعب، مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

ثلاثى بيراميدز ينضمون لمنتخبات بلادهم خلال التوقف الدولى

يطير الثلاثى المحترف بصفوف فريق بيراميدز "إبراهيم توريه، ومحمود وادى، وفخرى لاكاى" إلى بلادهم للانضمام لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، والتى انطلقت بداية من اليوم وتستمر حتى 14 يونيو المقبل، وطبقا للأجندة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

المصرى ينافس الجونة على ضم ديفندر بتروجت فى الصيف

دخل ناديا المصرى البورسعيدى والجونة فى سباق للتعاقد مع إسلام كانو لاعب بتروجت، الذى ينافس فى دوري الدرجة الثانية، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

البنك الأهلى يحذر لاعبيه من الوكلاء ويغلق باب الرحيل

حذر مسئولو نادى البنك الأهلى لاعبى الفريق الكروي من الحديث مع الوكلاء بخصوص عروض الرحيل عن الفريق، مع التأكيد على رفض هذا المبدأ حالياً داخل النادى، بسبب تكوين فريق قادر على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر بدون لاعبى الأهلى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

الزمالك يستغنى عن رباعى كرة السلة.. اعرف التفاصيل

قرر مسئولو نادى الزمالك الاستغناء عن أربعة لاعبين من فريق كرة السلة رجال بعد إبرام أكثر من صفقة استعدادا للموسم الجديد. وتم إخطار الرباعى المستغنى عنهم "أحمد عاصم، وأحمد أسامة، وأحمد حاتم، بالإضافة إلى محمد حجازى"، وبالتالى لن يتم قيد الرباعى في قائمة الفريق بالموسم المقبل.