شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بدخول بانرات المشجعين لمركب محمد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادى الأهلى بدخول البانرات الخاصة بجماهيرهم فى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل النهائى الافريقى المرتقب المقرر له الليلة، حيث طالب مسئولى الأهلى نظرائهم فى الكاف بالسماح لمشجعى المارد الاحمر الحاضرين فى أرض الملعب بدخول أدوات التشجيع.

وظهر الثلاثى خالد مرتجى وحسام غالى وأمير توفيق، مسئولو الأهلى، فى ملعب محمد الخامس يعاينون الحضور الجماهيرى الخاص بمشجعى الأهلى.

ويدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.