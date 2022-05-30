شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بدخول بانرات المشجعين لمركب محمد الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادى الأهلى بدخول البانرات الخاصة بجماهيرهم فى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل النهائى الافريقى المرتقب المقرر له الليلة، حيث طالب مسئولى الأهلى نظرائهم فى الكاف بالسماح لمشجعى المارد الاحمر الحاضرين فى أرض الملعب بدخول أدوات التشجيع.
وظهر الثلاثى خالد مرتجى وحسام غالى وأمير توفيق، مسئولو الأهلى، فى ملعب محمد الخامس يعاينون الحضور الجماهيرى الخاص بمشجعى الأهلى.
ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وحصدت الفرق المصرية لقب دوري أبطال أفريقيا 16 مرة بواقع عشرة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى، ويمثل تتويج الأهلى الليلة اللقب رقم 17.