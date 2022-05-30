شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول جماهير الأهلى مطار محمد الخامس لحضور نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت جماهير الأهلى مطار محمد الخامس بالمغرب، استعدادًا لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، أمام فريق الوداد المغربى.

وكان السفير ياسر عثمان سفير مصر بدولة المغرب فى استقبال جماهير الأهلى فور الوصول لمطار محمد الخامس، لتسهيل اجراءات دخولهم البلاد والتوجه لملعب المباراة.

يدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) فى نصف النهائي.