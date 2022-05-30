شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستغنى عن 4 لاعبين فى فريق السلة.. والأجنبى يحسم مصير دوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، خطابات استغناء لأربعة لاعبين بفريق السلة الأول، هم أحمد الصباغ وأدهم الصباغ ومؤمن مبارك "دوجا" ورامى إبراهيم، تفيد بالاستغناء عنهم ومنحهم كامل الحرية فى الانتقال لأى نادٍ آخر، وكانت النية تتجه للاستغناء عن محمد البحيرى إلا أن المجلس تراجع فى اللحظات الأخيرة.

وقال محمد خميس عضو لجنة السلة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "أرسلنا الخطابات فى الموعد المحدد حتى لا يتعرض الاتحاد السكندرى لأزمات فى حال عدم إبلاغ اللاعبين فى الوقت المحدد، ولكن فور وصول المدير الفنى الأجنبى والذى سيعلن مساء اليوم سيعرض عليه التقرير الذى تقدم به أحمد مرعى المدير الفنى السابق وستكون الكلمة الأخيرة للمدير الفنى بناء على التقيم الفنى".

وأوضح أنه رغم إرسال الخطابات إلا أنه من الممكن عودة أحد اللاعبين فى حال رغبة المدير الفنى، مشيرا إلى أن مؤمن مبارك "دوجا" هو الأقرب لإعادة التقييم نظرا لما قدمه طوال الفترة الماضية مع فريق السلة.

وأوضح محمد خميس أن لجنة السلة بالاتحاد السكندرى، تعمل فى صمت وتسعى إلى تحقيق أمال جمهور الاتحاد العاشق للعبة خاصة أن كرة السلة فى الإسكندرية تمثل عشقا للجماهير ودائما يكون الاتحاد هو البطل والمتربع على عرش السلة، مضيفا نسعى لإنجاز الصفقات وكل كبيرة وصغيرة يتم فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى عاشق كرة السلة.