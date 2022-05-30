شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المغرب تلتقط الصور التذكارية مع "أمح" قبل مواجهة الأهلى فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المغربية الموجودة فى محيط ملعب محمد الخامس الذى يستضيف لقاء الأهلى والوداد فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، على التقاط الصور التذكارية مع أمح المشجع الأهلاوى.

والتف الجمهور حول أمح الدولى لالتقاط الصور معه، فى ظل شهرته بحب الأهلى وتشجيعه فى كل مكان وعلاقته الطيبة مع اللاعبين.

وخطف أمح الدولي الأضواء فى محيط ملعب محمد الخامس حيث توافد عليه عدد كبير من الجماهير المغربية.



امح-في-المغرب



امح-مع-الجماهير-المغربية



جماهير-مغربية-تلتقط-صور-مع-امح



سيلفي-امح-وجماهير-المغرب

وعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع محمد شريف مهاجم فريقه طالبه خلالها بعدم وضع أى ضغوط عليه خلال المباريات، مع ضرورة اللعب بأسلوبه المعتاد، لاسيما بعد إهدار اللاعب فرصاً سهلة فى المباريات الأخيرة.

وعاتب المدرب الجنوب أفريقي محمد شريف بسبب تسرعه فى التصرف بالكرة، وطالبه بضرورة التحلي بالهدوء، خاصة أنه من نوعية المهاجمين الكبار الذين يجيدون الوصول لشباك المنافس من أقصر الطرق.

وأكد موسيماني لشريف أنه لاعب مهم فى الفريق، والجميع يعقد عليه آمالا كبيرة فى مباراة الوداد المغربى الليلة بحثاً عن التتويج الأفريقى الثالث على التوالى.