شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينافس الجونة على ضم ديفندر بتروجت فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناديا المصرى البورسعيدى والجونة فى سباق للتعاقد مع إسلام كانو لاعب بتروجت، الذى ينافس فى دوري الدرجة الثانية، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

ورفض إسلام كانو فكرة تمديد تعاقده مع بتروجت حيث يسعى اللاعب لخوض تجربة جديدة فى الدوري الممتاز بعد تألقه مع الفريق البترولى.

ورفض الثلاثى أحمد عبد الرسول وإسلام كانو وعبد الرحمن حسن "السكران" تجديد عقودهم مع الفريق، والتي تنتهى بنهاية الموسم الجارى مفضلين التعاقد مع أندية أخرى.

وقدم الثلاثى أداءً مميزاً مع الفريق البترولى بدورى القسم الثانى واستطاعوا الدخول في مفاوضات مع بعض الدول من أندية الدورى الممتاز الصاعدة، من أجل الظهور من جديد بالدورى.

ويأتى على رأس هؤلاء الأندية فريق الداخلية الصاعد من المجموعة الثانية، والذى يعلم قدرات اللاعبين جيدا خاصة وأنهم شاركوا أكثر من مرة أمامه ويعدوا أحد مواطن القوة في بتروجت.

ويحتل بتروجت المركز الثانى بجدول المجموعة الثانية، وقام بالتعاقد مع هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل.