شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو بعثة الأهلى يعاينون ملعب محمد الخامس قبل نهائى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانبا من تفقد مسئولى البعثة الحمراء لملعب محمد الخامس قبل ساعات من النهائى المرتقب بين الأهلى والوداد المغربى.

وظهر الثلاثى خالد مرتجى وحسام غالى وأمير توفيق، مسئولو الأهلى، فى ملعب محمد الخامس يعاينون الحضور الجماهيرى الخاص بمشجعى الأهلى.

ويدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.