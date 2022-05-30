شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين – بتوقيت القاهرة- لمتابعة اللقاء المنتظر الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: من يدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً؟

ج: يدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

س: ماهى القناة الناقلة لنهائى دوري أبطال أفريقيا؟

ج: تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

س: كيف تأهل الأهلى للنهائى الأفريقى؟

ج: جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) فى نصف النهائي.

س: ما القيمة التسويقية للأهلى والوداد؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.

س: ما هى غيابات وأسلحة الأهلى أمام الوداد؟

ج: يغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.