شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع المصرى فى الولايات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى النادى المصرى تولى حسام حسن قيادة الفريق، خلفا لمعين الشعبانى، بعد تراجع النتائج، فلم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية.

وتأتى عودة حسام حسن لتكون الولاية الرابعة التي يتولى فيها تدريب المصرى، حيث سبق وتولى تدريب الفريق 3 مرات من قبل.

ونرصد فى السطور التالية كشف حساب حسام حسن مع النادى البورسعيدى في الولايات الثلاثة قبل العودة للمرة الرابعة.

قاد التوأم فريق المصرى فى 167 مباراة، حققا خلالها 77 انتصارا و53 تعادلا، وخسرا 37 مباراة، وقاد حسام حسن النادى المصرى إلى التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، ونهائي كأس مصر، وكأس السوبر المحلي، لكنه لم يتوج ببطولة.

فى الولاية الأولى خاض مع الفريق 27 مباراة فاز فى 9 ، وتعادل فى 11، بينما خسر 7 مباريات.

أما الولاية الثانية فلم يقود الفريق سوى فى 3 لقاءات، فاز فى اثنتين منهما، وتعادل فى لقاء واحد.

وعلى مستوى الولاية الثالثة تمكن العميد من الصعود بالفريق البورسعيدى للمنافسة على كأس مصر والوصول إلى الدور النهائى، ليتلقى هزيمة من النادى الأهلى ويحصد لقب وصيف الكأس، ثم وصل إلى السوبر المصرى وخسره أمام الأهلى أيضا مكتفيا بالوصافة.

وشارك فريق المصرى تحت قيادته بالكونفدرالية الأفريقية وخرج من دور نصف النهائى بالخسارة أمام فيتا كلوب برباعية قاسية.