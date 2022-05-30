شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: "روح" الأهلي ستحسم مباراة الوداد فى نهائي أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي و منتخب مصر السابق، أن الروح سترجح كفة القلعة الحمراء أمام فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له التاسعة مساء اليوم ، ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس ويقدمه محمود بدراوي أن هناك حالة تخوف لدى نادي الوداد من قبل الأهلي الذى يمتلك لاعبين كبار.

وتابع لاعب الأهلي السابق أن دكة بدلاء القلعة الحمراء تضم لاعبين كبار وهي ميزة أمام الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويراهن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على أكثر من ورقة رابحة فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، فى ظل امتلاكه كتيبة من النجوم القادرة على صناعة الفارق وقيادة فريقه لمنصات التتويج بالألقاب القارية والمحلية.

ويملك الأهلي أوراقا رابحة فى مختلف المراكز، سواء حراسة المرمى أو قلب الدفاع أو الوسط الدفاعي أو صناعة اللعب أو الجناحين ومركز رأس الحربة، وجميعهم قادرون على تحقيق طموحات الجماهير الحمراء فى حصد اللقب الأفريقي والتتويج بالنجمة الحادية عشرة فى مشوار القلعة الحمراء.

وأبرز الأوراق الرابحة:

محمد الشناوي

الشناوي هو أهم لاعبي الأهلي وقائدهم ويعتمد عليه موسيماني في دورين أحدهما فني بفضل إمكانياته العالية في حراسة المرمى والثقة التي يمنحها للخط الخلفي للنسور الحمر والآخر قيادي في مساعدة الجهاز الفني داخل غرف الملابس وفي الملعب بتوجيه اللاعبين بشكل مستمر.

ديانج

يمنح المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، فريقه القدرة على الاستحواذ والسيطرة على منطقى المناورات بفضل اجتهاده داخل الملعب ودوره في التغطية الدفاعية والتواجد في المناطق الحيوية داخل الملعب وقطع الكرات وأخيرا الاختراق من العمق لتقديم الزيادة الهجومية.

محمد شريف

هو فرس رهان الأهلي وورقته رابحة يراهن عليها موسيماني والجماهير الحمراء في أن يكون له دور فى حسم النجمة الحادية عشرة، بفضل تألقه الفترة الأخيرة وتربعه على عرش هدافي الفريق الأحمر فى مسابقة دوري الأبطال، بخلاف قدراته الهجومية المتنوع في اللعب بكلتا القدمين أو الرأس أو سرعاته العالية التي تساعده نجو التفوق على مهاجمي الفرق المنافسة.