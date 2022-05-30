شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن التتويج الـ17 للأندية المصرية على عرش قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.