شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن التتويج الـ17 للأندية المصرية على عرش قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وحصدت الفرق المصرية لقب دوري أبطال أفريقيا 16 مرة بواقع عشرة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى، ويمثل تتويج الأهلى الليلة اللقب رقم 17.
وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الألقاب الأفريقية لولا خسارة الأهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.
ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للأفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب ، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى.
وحصلت أندية الجزائر والكاميرون على خمسة ألقاب وحصدت أندية غانا وغينيا على ثلاثة بطولات، فيما توجت أندية جنوب أفريقيا ببطولتين بواقع لقب لأورلاندو بيراتس ولقب لصن دوانز.
وظهر الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، 2021 و 2022
وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ، 2021) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).