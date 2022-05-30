جائزة جديدة لـ محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

حصد مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، النجم الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

وعلى الرغم من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني السبت الماضي، إلا أن أداء محمد صلاح في الدوريات والكؤوس، أكسبه جائزة جديدة ليضعها في خزائن الجوائز التي كسب آخرها بنهاية الدوري الإنجليزي، كهداف، بعد تصدره ترتيب قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وجائزة اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في "البريميرليج" هذا الموسم.

وهنأ نادي "ليفربول" "مو صلاح" على الجائزة، قائلاً: "الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة! تهانينا للاعبنا محمد صلاح لحصوله على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير".

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي 2021-2022.

يشار إلى أن محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.