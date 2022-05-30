قناتان مجانيتان تنقلان مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليهما

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي في التاسعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، الإثنين، فريقيّ الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقا، في المباراة التي ستقام على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر عدة قنوات مشفرة، بجانب قناتين مفتوحتين عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق وهما "RTI 1" و"ORTB"، وترددهما كالتالي:

11900 H 27500

ويمكن استقبال قمر يوتلسات 9 شرق عبر امتلاك طبق ثابت وضبطه عن طريق استخدام تطبيقات الضبط المجانية في متاجر تطبيقات الهواتف النقالة في اتجاه القمر يوتلسات (9 شرق)، أو امتلاك طبق متحرك وتوجيهه إلى نفس القمر.