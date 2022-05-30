شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئ اليد يواصل تدريباته بالمركز الأولمبى استعدادا لأفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 تحت قيادة مجدى أبو المجد تدريباته يوميا بالمركز الأولمبي بالمعادى، فى إطار استعدادات الفريق الوطنى لخوض منافسات بطولة افريقيا للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا خلال شهر أغسطس من العام الجارى 2022.

ويتدرب الفريق الوطنى على فترتين يومياً خلال المعسكر حسب البرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 حصل على المركز الثانى و الميدالية الفضية ببطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد و التى اقيمت فى تركيا فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير 2022.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 مجدى أبو المجد مديرا فنيا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربا عاما، ومحيى صلاح مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد المنعم مديرا إداريا، وعمرو عصام أخصائى علاج طبيعى.