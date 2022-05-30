شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران سيدات طائرة الأهلى استعدادا لمواجهة قرطاج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مرانًا صباحيًا داخل صالة قليبية، فى إطار استعداداته المتواصلة لمباراته المهمة اليوم، الاثنين، أمام فريق قرطاج التونسي في نصف نهائي في بطولة أفريقيا للأندية.

وبدأ مران الفريق بالجري داخل الصالة، إضافة إلى تدريبات اللياقة البدنية، قبل أن يدخل الفريق في التدريب على الإرسال والاستقبال، وتدريبات حائط الصد الدفاعي.

ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في التأهل لنصف النهائي عقب فوزه في دور الـ 8 أول أمس السبت على حساب فريق الأولمبي القليبي التونسي، بنتيجة 3-0، بينما تأهل قرطاج بعد فوزه على «إيه بي أر» الرواندي بنفس النتيجة.

وتضم بعثة الفريق في تونس 13 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد أخصائي التدليك.