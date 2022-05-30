شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يضم 24 لاعبًا فى معسكر يونيو استعدادًا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكندي روي رانا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، القائمة الأولية لمعسكر الفراعنة فى شهر يونيو استعدادًا لخوض المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد المنتخب المصري لخوض معسكر مغلق منتصف شهر يونيو بحضور روي رانا من أجل الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات على صالة برج العرب بالإسكندرية في الأول من شهر يوليو المقبل.

وقرر روي رانا استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي:

أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، هيثم كمال ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.