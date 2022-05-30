شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الوداد المغربى فى صراع الألقاب الأفريقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا المقرر إقامته بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة. ويعد هذا النهائي هو الثاني بين الأهلى والوداد بعد نسخة 2017، والتى حسمها بطل المغرب، بينما يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالى.



صراع الالقاب الافريقية

24 لقبا قاريا فى جعبة النادى الأهلى

وتوج الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

ونجح الأهلى فى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين فى تاريخه .

بطولات الوداد المغربى

كأس أفريقيا للأندية البطلة : مرتين

كأس الكؤوس الأفريقية : مرة واحدة

كأس السوبر الأفريقية : مرة واحدة

الكأس الأفروأسيوية : مرة واحدة