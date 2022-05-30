شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى أمام الوداد المغربى قبل نهائى أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين – بتوقيت القاهرة- لمتابعة اللقاء المنتظر الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا،

واجه الأهلى الوداد فى 10 مباريات، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 4 وخسر مرتين، أهلى موسيمانى فاز على الوداد 2-0 فى المغرب، ثم 3-1 فى القاهرة فى 2020.



مواجهات الأهلى والوداد

ويدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.