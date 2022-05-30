شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات لنجوم الأهلى فى موقعة الوداد المغربى بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التأثر بالضغوط الجماهيرية فى أرض الملعب، مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر موسيمانى نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع الغزوات الهجومية المنتظرة من بطل المغرب، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد موسيمانى على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

ويدير مباراة الأهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.