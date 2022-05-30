شكرا لقرائتكم خبر عن بعد روى وفويت.. الزمالك يعيد ترتيب ألعاب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الزمالك على إعادة ترتيب الأوراق فى ألعاب الصالات، على مستوى السلة والطائرة وكرة اليد، من خلال تشكيل الأجهزة الفنية، وتوجيه الشكر للبعض، والاستعانة بأسماء أخرى جديدة، لتكوين فرق قوية قادرة على المنافسة فى مختلف البطولات.

وشهدت الساعات الماضية إعلان التعاقد مع أحمد مرعى مدربا لفريق كرة السلة، خلفا للأمريكى ويليام فويت الذى تم توجيه الشكر له، بعد إحراز المركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية، على أن يتولى مرعى تدريب الفريق، وقيادته فى الموسم الجديد.

وأخفق فريق كرة السلة في الفوز ببطولات الدورى المرتبط، وكأس مصر، ودورى السوبر، وفرط فى لقب البطولة الأفريقية الذى توج به الفريق الموسم الماضى.

وفى الكرة الطائرة تم اسناد المهمة إلى شريف الشمرلى، خلفا للمدير الفنى المؤقت للفريق أشرف رشاد.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع الشمرلى منذ أكثر من شهر من أجل استقرار أوضاع الفريق للحفاظ على إنجازات حصد الدورى والكأس هذا الموسم.

وعلى مستوى كرة اليد تم الاستقرار على رحيل أوليفر روى، مدرب فريق كرة اليد، بعد الفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، على حساب النادى الأهلى ، على أن يتم تحديد البديل خلال الساعات المقبلة .