شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق موسيمانى الرابحة فى نهائى أفريقيا لإسقاط الوداد والتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويراهن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على أكثر من ورقة رابحة فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، فى ظل امتلاكه كتيبة من النجوم القادرة على صناعة الفارق وقيادة فريقه لمنصات التتويج بالألقاب القارية والمحلية.

ويملك الأهلي أوراقا رابحة فى مختلف المراكز، سواء حراسة المرمى أو قلب الدفاع أو الوسط الدفاعي أو صناعة اللعب أو الجناحين ومركز رأس الحربة، وجميعهم قادرون على تحقيق طموحات الجماهير الحمراء فى حصد اللقب الأفريقي والتتويج بالنجمة الحادية عشرة فى مشوار القلعة الحمراء.

وأبرز الأوراق الرابحة: محمد الشناوي

الشناوي هو أهم لاعبي الأهلي وقائدهم ويعتمد عليه موسيماني في دورين أحدهما فني بفضل إمكانياته العالية في حراسة المرمى والثقة التي يمنحها للخط الخلفي للنسور الحمر والآخر قيادي في مساعدة الجهاز الفني داخل غرف الملابس وفي الملعب بتوجيه اللاعبين بشكل مستمر.

ديانج

يمنح المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، فريقه القدرة على الاستحواذ والسيطرة على منطقى المناورات بفضل اجتهاده داخل الملعب ودوره في التغطية الدفاعية والتواجد في المناطق الحيوية داخل الملعب وقطع الكرات وأخيرا الاختراق من العمق لتقديم الزيادة الهجومية.

محمد شريف

هو فرس رهان الأهلي وورقته رابحة يراهن عليها موسيماني والجماهير الحمراء في أن يكون له دور فى حسم النجمة الحادية عشرة، بفضل تألقه الفترة الأخيرة وتربعه على عرش هدافي الفريق الأحمر فى مسابقة دوري الأبطال، بخلاف قدراته الهجومية المتنوع في اللعب بكلتا القدمين أو الرأس أو سرعاته العالية التي تساعده نجو التفوق على مهاجمي الفرق المنافسة.