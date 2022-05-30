شكرا لقرائتكم خبر عن بـ35 هدفا.. دفاع الاتحاد السكندرى الأضعف فى الدورى قبل التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الاتحاد السكندرى قائمة أكثر الفرق التى اهتزت شباكها بالأهداف في مسابقة الدورى العام قبل فترة التوقف الدولى لانشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتلقت شباك الاتحاد السكندرى 35 هدفا، حتى آلان، وبعد خوض 21 مباراة ليحصل دفاعه على لقب الأضعف فى الدورى العام الأمر الذى يؤكد وجود أخطاء كبيرة فى الخط الخلفى لزعيم الثغر وتحتاج إلى معالجة وتدخل.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام الجونة، بهدف دون رد، سجله خالد قمر فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.

وتسود حالة من عدم الرضا بين عدد من مسؤولى نادى الاتحاد السكندرى بسبب تذبذب مستوى ونتائج فريق الكرة الأول بقيادة مديره الفنى عماد النحاس، لا سيما أن الفريق ابتعد عن مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدولى المصري الممتاز.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم 18 يونيو المقبل في الجولة 22 لبطولة الدورى العام وهى المباراة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز من أجل تأمين موقفه في جدول المسابقة.