شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. طارق سليم نجم سلة الزمالك السابق: بحب صلاح وكان نفسى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو طارق سليم نجم السلة بالزملك السابق، سواء فى مسيرته كلاعب أو كمدر ب، والذى سبق وتولى تدريب عدة فرق داخل مصر وخارجها.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

متابعة مباريات كرة القدم

هل تحب دخول المطبخ ؟

آه طبعا بحب المطبخ جدا.



طارق سليم مدرب سلة الزمالك السابق

ما الأكلة التى تفضلها؟

البامية باللحم الضأن.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

أحمد زكى.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح وحسن شحاتة.



طارق سليم

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ضابط شرطة.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

رشدى أباظة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.