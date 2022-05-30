شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعرض لقطات مميزة من مواجهات الأهلى والوداد على مر التاريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو مجمع لأبرز اللقطات التي جمعت فريقى الأهلي والوداد المغربي على مر التاريخ، وذلك قبل مباراة اليوم بين الفريقين حيث تعد المواجهة الثانية التى يلتقيان فيها بنهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد نسخة عام 2017، التي توج بها الفريق المغربى.

وعرض فيديو "كاف"، الذى نشر أيضًا عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقى على "يوتيوب"، توقعات لعدد من جماهير فريقيى الأهلى والوداد المغربى، لنتيجة المباراة، حيث عبر كلا من الطرفين عن دعمهم لفريقهم وتوقعهم له بالفوز.



حساب الكاف على تويتر

وبشكل عام، ستكون مواجهة اليوم هي المواجهة الـ 11 بين الأهلي والوداد في دوري الأبطال، أو كأس الأندية البطلة، كما كانت تعرف البطولة سابقا، وحقق الأهلي سابقا 4 انتصارات مقابل فوزين للوداد و4 تعادلات.

وتقابل الفريقان في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2011 وحسم التعادل نتيجة مباراة القاهرة 3-3، وكذلك في الدار البيضاء بنتيجة 1-1، وتجدد الموعد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2016، وانتهى لقاء القاهرة بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في الدار البيضاء بهدف لرامي ربيعة.

وفي 2017، واجه الأهلي نادي الوداد 4 مرات، بواقع مرتين في المجموعات، وفاز كل فريق بملعبه بهدفين نظيفين، وفي الدور النهائي، حيث تعادل الفريقان في برج العرب 1-1، وفاز الوداد في الدار البيضاء بهدف دون رد، وفي نسخة 2020، التقيا في نصف النهائي عندما جاءت الأفضلية بشكل صريح للأهلي الفائز خارج أرضه 2-0 ثم 3-1 في ملعبه.