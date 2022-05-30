شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى بيراميدز ينضمون لمنتخبات بلادهم خلال التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير الثلاثى المحترف بصفوف فريق بيراميدز "إبراهيم توريه، ومحمود وادى، وفخرى لاكاى" إلى بلادهم للانضمام لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، والتى انطلقت بداية من اليوم وتستمر حتى 14 يونيو المقبل، وطبقا للأجندة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وانضم إبراهيم توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو مؤخرا، على أن ينضم المهاجم محمود وادي لصفوف منتخب فلسطين، فيما يلحق المهاجم فخري لاكاي بمنتخب جنوب أفريقيا.

من ناحية أخرى، قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري والوصول للنقطة 43 في المركز الثاني بجدول الترتيب، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من مساء الجمعة بملعب النادي.