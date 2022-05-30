شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى بيراميدز ينضمون لمنتخبات بلادهم خلال التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يطير الثلاثى المحترف بصفوف فريق بيراميدز "إبراهيم توريه، ومحمود وادى، وفخرى لاكاى" إلى بلادهم للانضمام لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، والتى انطلقت بداية من اليوم وتستمر حتى 14 يونيو المقبل، وطبقا للأجندة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
وانضم إبراهيم توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو مؤخرا، على أن ينضم المهاجم محمود وادي لصفوف منتخب فلسطين، فيما يلحق المهاجم فخري لاكاي بمنتخب جنوب أفريقيا.
من ناحية أخرى، قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري والوصول للنقطة 43 في المركز الثاني بجدول الترتيب، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من مساء الجمعة بملعب النادي.
ورحبت إدارة نادي بيراميدز بتلبية طلب اتحاد الكرة بشأن استضافة تدريبات المنتخب الوطني الأول، خلال المعسكر الذى ينطلق فى الساعات المقبلة، استعدادا لبدء مشوار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتلقى بيراميدز خطابا من اتحاد الكرة لطلب استضافة الملعب لتدريبات المنتخب الوطني الأول خلال الفترة 28 مايو وحتى 7 يونيو، ورحب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي على الطلب، في إطار دور بيراميدز المتمثل في الدعم الغير محدود لجميع المنتخبات الوطنية.