شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى فى نهائى الأبطال.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائرى في نصف النهائي، بينما تأهل الواد بعد التغلب علي بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

وفى المقابل، يسعى وليد الركراكى المدير الفني للوداد المغربى لتكرار إنجاز الحسين عموتة مع بطل المغرب، حين أصبح أول مدرب مغربي يتوج باللقب، وجاء ذلك على حساب الأهلي أيضا في 2017.

وسجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.