شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن اللقب الأفريقى السادس خارج ملعبه أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع الأهلى على عرش أندية أفريقيا فى قائمة تتويجاً بلقب دورى أبطال أفريقيا بـ 10 ألقاب، وصار على موعد مع تحقيق اللقب الحادى عشر فى تاريخه والثالث على التوالي، عندما يواجه الوداد المغربي الليلة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى النهائى المرتقب.

ونجح الأهلى فى تحقيق نصف ألقابه العشرة خارج ملعبه، حيث توج بألقاب (1982 في غانا– 2006 في تونس – 2008 في الكاميرون – 2012 في تونس – 2021 في المغرب".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2/2 مع وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي جمعتهما باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت قبل الماضي برباعية نظيفة.

فيما تأهل الوداد لنهائي البطولة القارية بعدما فاز على بترو أتلتيكو الإتجولي بملعب الأخير 3/1 في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية ثم تعادل 1/1 في لقاء العودة بالمغرب.