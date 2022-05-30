شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى قبل لقاء الوداد: أثق بلاعبى الأهلى والجمهور يعرفهم فى المواقف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك عن رسالة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للاعبى الفريق قبل ساعات من خوض نهائى دوري الأبطال الأفريقى، وقال موسيمانى، "أثق فى فريقى.. وجمهور الأهلى يثق فيه أيضاً.. رأيتهم كيف ينهضون فى المواقف الصعبة، لذا أنا أثق بهم".

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا، جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

ويعد هذا النهائي هو الثاني بين الأهلى والوداد بعد نسخة 2017، التي حسمها بطل المغرب لصالحه، بينما يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالى.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.