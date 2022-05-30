شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل أهلى موسيمانى × 28 مباراة أفريقية قبل مواجهة الوداد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويطمح الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، أن يكون أول مدرب أجنبى فى تاريخ القلعة الحمراء الذى يقود الفريق لحصد دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية، كما يبحث عن إنجاز فردى كونه سيحقق اللقب للمرة الرابعة فى مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

أرقام موسيمانى مع الأهلى

وإجمالاً.. لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 101 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 10 مباريات، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 77.

ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.



أرقام موسيمانى

بطولات موسيمانى مع الأهلى

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى دوري الأبطال

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 28 مباراة أفريقية، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات، كانت الأولى أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، والثانية أمام صن داونز بهدف دون رد بالقاهرة والثالثة أمام صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب افريقيا، وسجل المارد الأحمر 56 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.