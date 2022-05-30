شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحذر لاعبيه من الوكلاء ويغلق باب الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مسئولو نادى البنك الأهلى لاعبى الفريق الكروي من الحديث مع الوكلاء بخصوص عروض الرحيل عن الفريق، مع التأكيد على رفض هذا المبدأ حالياً داخل النادى، بسبب تكوين فريق قادر على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين للفوز بالمباراة القادمة أمام سيراميكا للاقتراب أكثر من المربع الذهبى لبطولة الدورى.

ويلتقى البنك الأهلى مع سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات.