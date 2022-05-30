شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز والنجم وكايزر تشيفز ضحايا الأهلى بالنتائج الثقيلة فى النهائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ونجح المارد الأحمر فى التتويج بلقب دورى الأبطال للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وسبق وتوج الأهلى بنسخة 2001 مع صن داونز الجنوب أفريقى، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-0.

كما توج الأهلى بنسخة 2005 على حساب النجم الساحلي، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-0.

وأخيراً توج الأهلى بنسخة 2021 على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف وأفشة وعمرو السولية.

ومثل تتويج المارد الأحمر باللقب القارى زيادة للهيمنة المصرية على دوري الأبطال حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 16 مرة بواقع عشرة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الألقاب الأفريقية لولا خسارة الأهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.