الفراعنة بدون الأهلى.. إيهاب جلال يعلن قائمة المنتخب (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.



الفراعنة بدون الأهلى.. إيهاب جلال يعلن قائمة المنتخب

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي، اليوم على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب المباراة.. وجاءت القائمة كالتالي:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.