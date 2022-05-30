شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أفريقيا .. نتائج الأهلى مع صافرة جوميز رجل الأعمال الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، باللقاء الذى يقام باستاد محمد الخامس بالمغرب.

ويتولى الجنوب أفريقى فيكتور جوميز إدارة مباراة الوداد المغربى والأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويعاونه الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو، بالإضافة إلى الحكم المساعد الأول: زاخيل ثوسي سيويلا (جنوب إفريقيا) ، الحكم المساعد الثاني: سورو باتسوان (ليسوتو) ، الحكم الرابع :الجنوب أفريقي هيلدر مارتينيز ، حكم فيديو أول: باملاك تيسيما ، الحكم المساعد الأول لتقنية الفيديو: السوداني محمد عبدالله ، الحكم المساعد الثاني لتقنية الفيديو: التونسي هيثم قيراط.

وتٌعد مباراة النهائي الأفريقي هى المواجهة رقم 9 التى يتولى جوميز إدارتها للنادى الأهلى، حيث سبق وأدار 8 مباريات للأحمر، حقق الأهلى الفوز فى 5 وخسر 3 مواجهات، ولم يتعادل فى أى منها.

فى عام 2017 أدار جوميز مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، وفاز الأهلى 2/0، وفى نصف نهائي نفس البطولة فاز الأهلى أيضا 6/2.

وفى نسخة 2018 التقى الأهلى مع كمبالا سيتى بدور المجموعات وخسر الأهلى بهدفين، وفى إياب نصف النهائي من نفس البطولة التقى الأهلى مع وفاق سطيف وخسر الأهلى 2/1.

فى 2019 التقى الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى، وخسر الأحمر 1/0، كما أدار جوميز مباراة الأهلي والوداد فى نصف نهائي أبطال أفريقيا 2021 وفاز الأهلى 3/1 .

وكانت آخر مواجهة أدارها جوميز للأهلى أمام الترجى التونسى بنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا نسخة 2021، وفاز الأهلى 1/0 .

وصل إجمالى أهداف الأهلى فى المباريات التى أدارها جوميز إلى 13 هدفا ، بينما دخلت شباكه 8 أهداف.

وسبق و أدار فيكتور جوميز 11 مباراة للفرق المصرية ، منها 8 للأهلى حقق الفوز في 5 منها و 3 للزمالك فاز في اثنتين منها، بخلاف المباريات التي أدارها للمنتخب المصرى ، حيث أدار 6 مباريات منها 5 للمنتخب الأول وواحدة لمنتخب الشباب تحت 20 سنة فاز الفراعنة في 4 مباريات ، و تعادل منتخب الشباب في المباراة الوحيدة التي تولى جوميز إدارتها.

فيكتور جوميز من مواليد 1982، ولد فى جنوب أفريقيا لوالدين برتغاليين وحصل على الشارة الدولية 2011 وهو فى الثامنة والعشرين من عمره، وهو رجل أعمال يمتلك مصنعاً للصناعات البلاستيكية ومحطة لمعالجة المياه، بدأ التحكيم عام 2009، وتم اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2022.