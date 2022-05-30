شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الوداد فى القيمة التسويقية قبل نهائى أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا. جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

ويعد هذا النهائي هو الثاني بين الأهلى والوداد بعد نسخة 2017، التي حسمها بطل المغرب لصالحه، بينما يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالى.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.