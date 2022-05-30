شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة 21 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة بين البنك الأهلي وسيراميكا، بعدما أقيمت 7 مباريات، وتأجلت مباراة واحدة بين ألأهلي والمقاولون بسبب ارتباط المارد الأحمر بنهائي دوري ابطال أفريقيا.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022 أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا). مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف). مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف). جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف). محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف). خالد قمر "الجونة" (7 أهداف). إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف). محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف). جدول ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك - 44 نقطة بيراميدز - 43 نقطة الأهلي - 37 نقطة فيوتشر - 36 نقطة سموحة - 35 نقطة