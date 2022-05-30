شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الوداد .. الشناوى يبحث عن رقم قياسى فى تاريخ "الكابيتانو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى ومنتخب مصر، بتسجيل رقم قياسى فى تاريخ القلعة الحمراء الليلة حينما يحرس العرين الأحمر فى مواجهة الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا، حيث يخطط الشناوى لقيادة الأهلى للتتويج باللقب الأفريقى الثالث على التوالى ورفع الكأس للمرة الثالثة من موقعه ككابتن تاريخى للمارد الأحمر، وهى اللقطة التى لم تتحقق لأى كابتن سابق فى تاريخ القلعة الحمراء.

وتوج الأهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

كباتن الأهلى الذين رفعوا كأس دوري أبطال أفريقيا

1982 ..مصطفى يونس

1987 .. محمود الخطيب

2001 .. وليد صلاح

2005 .. هادي خشبة

2006 .. شادي محمد

2008 .. شادي محمد

2012 .. حسام غالي

2013 .. وائل جمعة

2020 .. محمد الشناوي

2021 .. محمد الشناوي



أرقام الشناوى مع الأهلى ويبحث عن المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.أرقام الشناوى مع الأهلى

وإجمالا شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 196 مباراة بكل البطولات بإجمالى 17450 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 110 مباراة وتلقت شباكه 117 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدوري الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وشارك الشناوى فى 41 مع منتخب مصر الأول.