شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. 500 ألف جنيه تدفع إبراهيم سعيد للانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، كواليس انتقاله من القلعة الحمراء لقلعة ميت عقبة، وقال إبراهيم فى تصريحات سابقة، "تحدث معى المستشار مرتضى منصور وقتها، وعرض علي الانتقال للزمالك".

وأضاف إبراهيم سعيد، "رحبت بمكالمة المستشار مرتضى، ووقتها كنت أنا واثنين فقط اللي شايلين الأهلى، لأن صفقات الفريق حينها كانت غريبة جدًا، خصوصًا الأفارقة، فلم ينجح الأحمر فى إبرام صفقات سوبر، ووقتها تم التعاقد مع الأنجولى فيلافيو ولكن تم إرسال إيفيلينو بدلاً منه".

وتابع إبراهيم سعيد، "عقدت جلسة مع مسئولى الزمالك وكان عرضهم قيمته 750 ألف جنيه، وعرض علي من الأهلى 250 ألف جنيه فقط، فوافقت على الانتقال للقلعة البيضاء".