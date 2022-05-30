شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح دفاع الأهلى قبل نهائى أفريقيا: ابعد عن الضغط والعصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلى الأسبق، أن المارد الأحمر على موعد مع دخول التاريخ، حال الفوز على الوداد والتتويج باللقب الـ11 فى مسيرته مع دوري الأبطال الأفريقي، وللمرة الثالثة على التوالى، وسيكون هذا إنجازا غير مسبوق.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربى الليلة صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وقال بلال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إن لاعبى الأهلى يجب عليهم عدم التسرع خاصة الدفاع، فنصيحة للمدافعين مش لازم "تتكهرب" من البداية، لازم تكون حريص حتى تبتعد عن الضغط، كما أن اللعب الدفاعى الجماعى أفضل من اللعب الفردى".

وانتقل بلال للحديث عن الطريقة الأنسب للأهلى أمام الوداد مؤكدا أنه يجب اللعب على الاستحواذ، والطريقة الأنسب هى 1/3/2/4، بأن يكون بيرسى تاو مهاجماً غير صريح، وبدء المباراة بأحمد عبد القادر، وفى الشوط الثانى يتم استبداله بمحمد شريف أو طاهر محمد طاهر أو صلاح محسن.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.