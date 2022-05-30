شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه مع الزمالك.. محمد عواد مفاجأة الخروج من قائمة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء غياب محمد عواد عن قائمة المنتخب التى أعلنها إيهاب جلال لمعسكر الفراعنة المقرر له فى الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل، فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، بمثابة مفاجأة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تألقه مع الزمالك.

وكان حارس الزمالك يتوقع انضمامه لقائمة الفراعنة، فى ظل مستواه المتميز فى مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان ببطولة كأس مصر، ونجاحه فى التصدي لأكثر من ركلة جزاء، لينقذ فريقه من السقوط أمام ممثل الصعيد، ويساهم فى صعود الزمالك إلى نهائي البطولة المحلية.

وتعود آخر مشاركة لعواد مع الفراعنة لأكتوبر 2019 ، وكانت مباراة ودية أمام بوتسوانا، و وانتهت بفوز الفراعنة بهدف، ووصلت مدة مشاركته مع المنتخب خلال اللقاء إلى 29 دقيقة فقط .

وكانت آخر مباراة رسمية ظهر فيها عواد مع المنتخب وكان جليسا على مقاعد البدلاء فى نوفمبر من نفس العام أمام جزر القمر وانتهت بالتعادل السلبى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وجاءت القائمة التي أعلنها جلال دون لاعبى الأهلى في ظل مشاركتهم في نهائي دورى ابطال أفريقيا، ليتم إعلان أسماؤهم عقب المباراة، كالتالي :محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.